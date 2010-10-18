На отмене боя Поветкина 30 октября настоял его тренер

Поединок российского супертяжеловеса Александра Поветкина, который был назначен на 30 октября в Ростоке (Германия), был отменен по рекомендации тренерского штаба, сообщает РИА Новости со ссылкой на его менеджера Владимира Хрюнова.

"Мы не испытывали недостатка в соперниках, которые хотели бы встретиться с Сашей 30 октября в Ростоке, - сказал Хрюнов. - Но решение об отмене боя было принято тренерским штабом Поветкина во главе с Тедди Атласом исходя из дальнейшей стратегии продвижения Александра в рейтинге. О месте нового боя Александра и его будущем сопернике мы сообщим несколько позже".

После того как команда Поветкина отказалась от сентябрьского боя с чемпионом по версии IBF Владимиром Кличко, не сумев договориться с украинцем об условиях контракта, IBF серьезно понизила российского боксера в своем рейтинге, где он сейчас занимает лишь 13-ю строчку.

В субботу Поветкин нокаутом победил в Чехове нигерийца Теке Оруха, одержав 20-ю победу в 20 боях на профессиональном ринге (15 из них - досрочно).