Виталий Кличко, победивший единогласным решением судей Шеннона Бриггса в бою за пояс чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, выразил недоумение тем, что ему не удалось довести дело до нокаута. Украинец на протяжении всего боя сокрушал своего соперника сильными ударами, но так и не свалил того с ног.

"Я очень удивлен тем, насколько он стойкий парень, - заявил Кличко после боя. - У него огромное сердце. Шеннон заслуживает большого уважения. Я не мог поверить, что он все еще стоял на ногах после такого количества ударов".



