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Бриггс обещать отправить Виталия Кличко 16 октября на пенсию

12 октября 2010, 08:04 [ «Аргументы Недели» ]

Бриггс обещать отправить Виталия Кличко 16 октября на пенсию

Соперник Виталия Кличко по бою за звание чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Шэннон Бриггс сделал на посвященной ему пресс-конференции заявление, что после их очного поединка украинскому боксеру придется уйти на пенсию, сообщает АFP. Бой пройдет 16 октября в Гамбурге.

"Я тебе сильно сочувствую, но ты сделал плохой выбор: ты встретишься с противником, какого ранее у тебя не было. Я умею хорошо бить, запирать соперника и уклоняться от ударов соперника", - поведал своему сопернику Бриггс, добавив, что за время подготовки к бою он похудел на 40 кг. Для наглядности он даже обнажил себя по пояс, сняв футболку.

"Я еще никогда не был так хорошо готов бою. Когда я покончу с Виталием, вы мне немедленно приведете Владимира", - резюмировал 38-летний Бриггс.

Реакция 39-летнего Виталия Кличко на его заявления была саркастичной: "Сейчас уже не так просто найти соперника для меня и для моего брата. По этой причине я благодарен Шэннону, что он согласился на бой.  Когда же я слышу от него слова, что он отправит меня на пенсию, то мне становится смешно. Я готов, и я докажу, что достоин носить чемпионский пояс, который до этого носили Тайсон, Льюис и Мухаммед Али".

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