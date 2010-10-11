Российские боксеры взяли три золотые медали на ЧМ среди студентов

Российские боксеры завоевали три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали на чемпионате мира среди студентов в монгольском Улан-Баторе, сообщает РИА Новости.

В категории до 75 килограммов чемпионом мира стал Андрей Ефременко, который в финале нанес поражение белорусу Сергею Евстафьеву. В категории до 81 килограмма россиянин Руслан Файфер одолел монгола Сандагсурена Эрденебаяра, а соперник Арсланбека Махмудова в категории свыше 91 килограмма Идербат Даваалхагва (Монголия) не сумел продолжить поединок, проигрывая в счете 1:5.

Перед началом чемпионата руководство Федерации бокса студентов России заявляло, что рассчитывает на четыре золотые награды.