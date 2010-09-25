Боксеры Подмосковья победили в командном зачете чемпионата России

Сборная Московской области выиграла общекомандный зачет чемпионата России по боксу среди мужчин, который завершился в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости.

Подмосковные боксеры (с учетом двойственного зачета представителей регионов) победили в четырех из десяти весовых категорий, а также выиграли четыре серебряных и шесть бронзовых наград.

Две золотые медали в активе хозяев ринга, боксеров Санкт-Петербурга (при одном втором и трех третьих местах), по одной награде высшей просьбы завоевали представители Ставропольского края, Новосибирской, Калужской, Белгородской, Челябинской, Саратовской и Ленинградской областей.

Боксеры Москвы стали обладателями четырех медалей - двух серебряных и двух бронзовых наград.