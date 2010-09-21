Женская сборная по боксу, победившая на ЧМ, приняла поздравления от Медведева

Президент РФ Дмитрий Медведев поздравил женскую сборную по боксу с первым местом в неофициальном командном зачете чемпионата мира в Барбадосе, сообщает РИА Новости.

Наша команда выиграла две золотые и одну серебряную медаль. В турнире принимали участие 306 спортсменок из 74 стран - почти в два раза больше, чем было на последнем чемпионате мира в Китае.

"В упорной борьбе на ринге вы были сильнее, быстрее и техничнее именитых соперниц. Заслужили искреннее уважение противников и восхищение зрителей, - сказано в поздравительной телеграмме. - Ваши достижения в Бриджтауне - это еще одна страница в летописи побед отечественной школы бокса. И, конечно, приятный подарок для поклонников этого вида спорта в нашей стране".