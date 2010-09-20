Бой боксера Лебедева впервые будет показан в России в прямом эфире

Бой одного из сильнейших российских боксеров-профессионалов Дениса Лебедева будет впервые показан в России в прямом эфире 4 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на менеджера Лебедева Владимира Хрюнова.

Выступающий в первой тяжелой весовой категории Лебедев, который наряду с супертяжем Александром Поветкиным представляет российский авангард на профессиональном ринге, в этот день проведет свой первый бой на турнире Super Fight Six в Германии. Поединок будет вживую показан по телеканалу "Россия 2".

Хрюнов подтвердил звездный состав супертурнира шести боксеров первой тяжелой весовой категории. На ринг выйдут чемпион мира WBO Марко Хук (Германия), чемпион IBF Стив Каннингем (США), чемпион WBC Кшиштоф Влодарчик (Польша), временный чемпион WBA Стив Эрелиус (Франция), обязательный претендент Лебедев и кубинец Хуан Пабло Эрнандес.