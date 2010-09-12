Владимир Кличко нокаутировал Питера в 10-м раунде (ВИДЕО)

Владимир Кличко защитил свои чемпионские титулы по версиям WBO, IBO и IBF, победив претендента - нигерийца Сэмюэла Питера - в немецком Франкфурте. Украинский боксер-тяжеловес нокаутировал соперника в 10-м раунде.

Это вторая победа Кличко-младшего над Питером. Ранее боксеры встречались на ринге в сентябре 2005 года, и тогда украинец победил единогласным решением судей. Теперь в активе Владимира Кличко 55 побед в 58 боях.