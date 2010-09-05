Боксер Валуев сыграет главную роль в картине «Снежный человек»

Российский боксер-супертяжеловес Николай Валуев приглашен на главную роль в боевике «Снежный человек», который будет снимать петербургский бизнесмен и продюсер Виктор Янковский.

«Проект меня очень заинтересовал, – цитирует Валуева «Фонтанка». – Но говорить о чем-то более конкретном пока рано. Свое предварительное согласие я уже дал. И сценарий я уже прочитал, он мне понравился».

Автором сюжета стала студентка Петербургского университета кино и телевидения Елена Ваган. Согласно ее замыслу, главный герой боевика попадает на секретную базу, где военные проводят эксперименты. Что будет с героем дальше, создатели фильма пока держат в секрете. Но обещают, что будет много «экшна» и схваток со зверями.

Съемки начнутся в начале 2011 года. А сразу после их окончания создатели хотят приступить к работе над продолжением.