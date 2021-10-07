Вице-президент компании «Феррари» рассказал о состоянии здоровья Михаэля Шумахера

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7 октября 2021, 13:51 Источник: sport-express.ru

Фото: соцсети

Михаэль Шумахер уже почти восемь лет прикован к кровати и не появляется на публике. О состоянии здоровья гонщика не сообщает даже его жена Коринна. Тем временем вице-президент известной итальянской компании Пьеро Феррари раскрыл некоторые подробности о Красном Бароне.



Феррари сообщил, что в результате долгого лечения Михаэлю так и не удалось восстановить свою речь.



«Я скучаю по Михаэлю. В прошлом мы встречались с ним в моем доме и выпивали вместе бутылку красного вина. Он наслаждался такими моментами. Михаэль был хорошим человеком, ясным и понятным. Но мне не нравится говорить о нем в прошедшем времени — так, словно он уже умер. Конечно, он еще с нами, хотя и не может общаться», - сказал Феррари.



В декабре 2013 года в результате падения на горнолыжном курорте во Франции Шумахер ударился головой о камень и получил тяжелейшую травму черепа, которая поставила его на грань жизни и смерти. По словам жены гонщика, в настоящее время он живет со своей семьей в одном доме и окружен заботой близких.



«Раньше Михаэль защищал нас, а теперь мы защищаем Михаэля», - отметила она.



По некоторым данным, лечение гонщика обходится его семье примерно в три миллиона евро в год. Шумахера погружали в искусственную кому с декабря 2013-го по июнь 2014 года. Сейчас он узнает близких и друзей, но не может обслуживать себя сам и неспособен общаться с окружающими. За Михаэлем постоянно следит бригада физиотерапевтов.



До прошлого года Михаэль Шумахер оставался самым успешным гонщиком в истории «Формулы-1» с 91 победой на «Гран-при». Но в 2020-м этот показатель улучшил Льюис Хэмилтон.





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