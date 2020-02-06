Кастомайзеры из Краснодара представят на «Байкальской милей» два мотоцикла

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6 февраля 2020, 17:00 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Краснодарские кастомайзеры из мастерской Power Laboratory уже во второй раз отправятся на известные в мотомире соревнование «Байкальская миля». Это фестиваль скорости, который проходит буквально на озере Байкал: лёд становится площадкой для гонок, где оборудуются две трассы – на милю и на 1/8 мили.

В 2020 году соревнования состоятся в период с 27 февраля по 1 марта в части озера со стороны Бурятии. И если годом ранее Power Laboratory были единственными представителями Кубани на фестивале, то в этом году к ним примкнут кастомайзеры из Сочи.

Фиксацией результатов займётся команда профессионалов из России и США. Среди них также заявлены рекордсмены гонок на соляном озере Бонневилль. Байкалу в конце месяца предстоит стать чем-то вроде этого озера, на котором ставились скоростные рекорды. О своём участии заявили уже более 60 человек из России, Франции, Германии, Польши и Италии.

В прошлом году Power Laboratory участвовали в фестивале с одним мотоциклом – кастомом на основе Triumph Rocket III Roadster. Он оказался самым мощным мотоциклом из тех, что были в мастерской. Ему изменили внешность, техническую сторону адаптировали под езду по льду, но оставили неизменными при этом раму, подвеску и двигатель. Пилоту Михаилу Сергееву удалось развить на этом круизёре скорость в 137 км/ч, что позволило оказаться в числе рекордсменов. «В моменте мотоцикл показывал скорость 152 км/ч», - добавляет организатор поездки Виктор Докучаев.

В этом году пилот останется прежним, но добавится ещё один мотоцикл – а на базе Harley-Davidson WLA 1942 года выпуска.

Power Laboratory существуют уже порядка десяти лет и слава о них распространилась далеко за предела юга страны. Их проекты побеждали в ряде значимых кастом-шоу: «Custombike show St.Peterburg Harley days», «ЮМЭКС», «Moscow Tuning&Custom Show», «Ride in Customshow Suzdal Bike&Blues Festival», «ЮгМоторШоу», «AutoDrive», «Автошок», «Custom Bike & Car Show 2018» в Бостоне и т. д.