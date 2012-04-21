//Спорт : Автоспорт

21 апреля 2012, 14:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото Associated Press

В Королевстве Бахрейн в субботу прошли ожесточенные столкновения между полицией и противниками проведения в стране автогонки "Формула-1". На улицы столицы страны Манамы вышли тысячи воинственно настроенных человек.

Полиция применяла против демонстрантов, бросавших бутылки с зажигательной смесью, слезоточивый газ.

Демонстрантов поддержали киберхулиганы из знаменитой хакерской организации Anonymous, передает Би-Би-Си. Они заблокировали два официальных сайта "Формулы-1". Так они выступили против гоночных соревнований.

"Аргументы.ру" писали, что Гран-при Бахрейна, который должен был открыть 11-13 марта 2011 года чемпионат мира по автогонкам в классе "Формула-1", был отменен из-за антиправительственных выступлений в стране.

С 2004 года на территории этогоостровного государства проводится Гран-при Бахрейна Формулы-1, на построенном в центральной частистраны автодроме посреди пустыни — Сахир.

В этом году король и по совместительству премьер Бахрейна Хамад ибн Иса аль-Халифа намерен во что бы ни стало провести гонку по расписанию: доход от проведения гонок существенен для экономики страны: при населении архипелага меньше миллиона, "Формула-1" на Сахире ежегодно привлекает около 4 млн гостей. Ещё 4 млн туристов приезжают сюда отдохнуть и прикоснуться к мусульманским святыням.

В Королевстве почти ежедневно происходят столкновения между силами безопасности и демонстрантами из числа мусульман-шиитов, составляющих большинство населения Бахрейна и выступающими против правящей суннитской династии.