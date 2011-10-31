Взаимоотношения между российским пилотом "Формулы-1" Виталием Петровым и командой "Лотус-Рено", за которую он выступает, стали более напряженными, сообщает РИА Новости со ссылкой на менеджера гонщика Оксану Косаченко.



Француз Ромэн Грожан, действующий чемпион серии GP2, сядет за руль "Лотус-Рено" в пятничных сессиях свободных заездов на двух последних этапах чемпионата. На Гран-при Бразилии в первой практике заменит Петрова, а на Гран-при Абу-Даби - бразильца Бруно Сенну.



"Мы обсуждали эту возможность давно, уже два месяца назад меня предупредили и спросили, как я к этому отношусь. Нужно было все это легально оформить. Это абсолютно законно со стороны команды просить место для своего третьего пилота, многие команды пользуются таким правом. Я действительно не вижу в этом никакой проблемы, но, с другой стороны, могу сказать, что последняя гонка стала для меня очень серьезным "звоночком" относительно взаимоотношения команды и Виталия. На мой взгляд, сейчас несколько обострилась ситуация", - сказала Косаченко.



Индийский этап "Ф-1" Петров завершил в одной позиции от очковой зоны (11-е место). По его словам, он ошибся со сцеплением во время раннего пит-стопа, сорвав план, согласно которому он должен был вернуться на трассу впереди Серхио Переса и одного из болидов команды "Форс Индия".



Менеджер Петрова заметила, что она сама не очень довольна результатами Виталия: «Я считаю, что с его стороны в последней гонке были допущены ошибки. Выходя на старт, любой пилот должен выкладываться на сто процентов. Почему не получилось в этот раз, я не знаю. Нужно время для того, чтобы проанализировать причины нестабильной гонки. Это очень серьезно. Конец сезона, а мы приходим к такой ситуации, когда понимаем, что машина была в состоянии ехать быстрее. Никого не хочу обвинять – просто хочу сделать выводы. Для меня наличие третьего сильного пилота, которого посадят на свободные заезды, что-то да означает».



После 17 этапов Петров занимает 9-е место в личном зачете, имея 36 очков в активе.