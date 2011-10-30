Гонка Гран-При Индии – в прямом эфире «Россия 2»

Сегодня состоится основная гонка Гран-При Индии – 17-го этапа чемпионата «Формулы-1». Она будет транслироваться в прямом эфире телеканалом «Россия 2», начиная с 13.15 по московскому времени.



Особенностями трассы в Нью-Дели являются скоростная прямая в 1200 метров и три поворота, в которых можно совершать обгоны. Все это делает дебютную гонку Гран-при Индии весьма увлекательной и непредсказуемой по сюжету.



Накануне прошел квалификационный заезд. Российский пилот «Лотус-Рено» Петров занял в нем 11-е место. Но из-за штрафа на предыдущем этапе он потеряет еще 5 позиций.