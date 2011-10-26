На похороны гонщика Симончелли собрались 60 тысяч человек

Похороны итальянского мотогонщика Марко Симончелли, погибшего в минувшее воскресенье на Гран-при Малайзии, пройдут сегодня в городке Кориано в присутствии 60 тысяч человек, сообщает Corriere della Sera.



Симончелли скончался в воскресенье после аварии во время гонки этапа MotoGP на автодроме "Сепанг" под Куала-Лумпуром. Во вторник его тело было доставлено в Италию. Его сопровождали отец погибшего Паоло, а также друг и соперник мотогонщика Валентино Росси.



Цветов на похоронах не будет, зато гроб будет стоять между двумя мотоциклами, управлять которыми будут Валентино Росси и еще один итальянский гонщик Маттиа Пазини. На похороны приедут представители команд MotoGP "Грезини", за которую выступал Симончелли, "Дукати", "Ямаха", а также прославленный горнолыжник Альберто Томба.