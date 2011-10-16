"Ред Булл" выиграл Кубок конструкторов по итогам Гран-При Кореи
16 октября 2011, 13:45 [ «Аргументы Недели» ]
"Ред Булл" досрочно победил в командном зачете "Формулы-1" в сезоне 2011 года, это стало известно по итогам Гран-при Кореи.
Лидер "Ред Булл" Себастьян Феттель, на прошлой неделе ставший двукратным чемпионом "Формулы-1", выиграл Гран-при Кореи. Его напарник Марк Уэббер стал третьим. До гонки в Южной Корее теоретические шансы на победу в Кубке конструкторов сохранял "Макларен", но гонщики команды Льюис Хэмилтон и Дженсон Баттон финишировали лишь вторым и четвертым, что лишило британцев шансов на продолжение борьбы с "Ред Булл".
За три гонки до конца сезона на счету "Ред Булл" 558 очков, у "Макларена" - 418 баллов. Даже если Хэмилтон и Баттон сделают дубль во всех оставшихся гонках, то наберут в сумме только 547 очков.
Следующий этап чемпионата "Формулы-1", дебютный Гран-при Индии, пройдет 28-30 октября.