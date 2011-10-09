Феттель может сегодня оформить титул на ГП Японии (прямой эфир - «Россия 2»)

Сегодня состоится основная гонка Гран-При Японии – 15-го этапа чемпионата «Формулы-1». Она будет транслироваться в прямом эфире телеканалом «Россия 2», начиная с 9.45 по московскому времени. Начало самой гонки – в 10.00.



В минувшем году Гран-при Японии выиграл Себастьян Феттель, к тому времени почти оформивший титул чемпиона мира. И в этом сезоне лидер команды "Ред Булл" готов досрочно завоевать первенство.