«Формула-1», общий зачет после 3 этапов: лидирует Феттель

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17 апреля 2011, 15:08 [ «Аргументы Недели» ]

Пилот "Ред Булл" Себастьян Феттель сохранил лидерство в личном зачете чемпионата "Формулы-1" после 3 этапов, набрав 68 очков.

Льюис Хэмилтон из "Макларена", выигравший Гран-при Китая, поднялся на второе место с 47 очками. Следом идут их напарники Баттон (38) и Уэббер (37).



Пятое и шестое места занимают гонщики "Феррари" Алонсо и Масса, набравшие 26 и 24 очка соответственно. Седьмую строчку с 17 очками удерживает Петров, на два очка опережающий Хайдфельда. Росберг поднялся на девятую строчку с 10 очками.



"Ред Булл" лидирует в Кубке конструкторов, набрав 105 очков. На счету "Макларена" 85 очков, у "Феррари" - 50, у "Лотус-Рено" - 32 очка в командном зачете. "Мерседес" набрал 16 баллов.



Четвертый Гран-при сезона состоится в Турции 6-8 мая.