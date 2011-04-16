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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Спорт Автоспорт

Инженеры "Лотус-Рено" не понимают, почему сломался болид Петрова

, 14:29 [ «Аргументы Недели» ]

Команда "Лотус-Рено" до сих пор разбирается, что вызвало технические проблемы на болиде Виталия Петрова, которые не позволили российскому пилоту подняться выше десятого места в квалификации на Гран-при Китая, сообщает официальный сайт "конюшни".

Петров во втором сегменте квалификации установил четвертое время, но вскоре остановился на трассе из-за того, что со стороны показалось поломкой коробки передач. Сессия была на некоторое время прервана. В третьем сегменте гонщик уже не выступал.

"Мы все еще расследуем, что же конкретно произошло, - сказал главный инженер "Лотус-Рено" Ален Перман. - Ясно, что болид потерял мощность и мотор "сдох". Мы считаем, что прекратилось воздушное охлаждение двигателя. Вновь завести машину было нельзя, к тому же заклинило коробку передач, поэтому Виталий и остановился на трассе".

Второй пилот "Лотус-Рено" Ник Хайдфельд не сумел пробиться в заключительную фазу квалификации, заняв итоговое 16-е место. Но, несмотря на неудачную субботу, Перман настроен оптимистично.

"Думаю, что наша скорость в гонке будет даже выше, чем весьма неплохой темп Виталия в квалификации. Мы знаем, что у нас быстрые болиды, которые отлично разгоняются на прямых, а износ шин невысок. Нет оснований не рассчитывать на то, что обе наши машины финишируют в гонке в очках", - сказал инженер.

ИГ

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