Ермилин: «Петров занял бы высокое место в Малайзии, если бы не сход»

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10 апреля 2011, 17:12 [ «Аргументы Недели» ]

Российский гонщик "Формулы-1" из команды "Лотус-Рено" Виталий Петров закончил бы Гран-при Малайзии с очень достойным результатом, если бы не допустил ошибку, приведшую к сходу с дистанции, сообщил эксперт в области автоспорта Игорь Ермилин.



В гонке завершившегося в Малайзии в воскресенье второго этапа чемпионата "Формулы-1" Петров сошел с дистанции за три круга до финиша после того, как из-за наезда на поребрик у его машины оказалась сломана рулевая колонка и повреждена подвеска.



"Виталий провел классную гонку, - отметил Ермилин в интервью РИА Новости. - Он ехал очень хорошо, стабильно, профессионально, в свою силу. Но когда позади из боксов на свежих шинах выехал Льюис Хэмилтон, Петров допустил ошибку, попытавшись сохранить седьмую позицию. Если бы Виталий пропустил Хэмилтона или хотя бы продолжил ехать в своем темпе, достойное восьмое место осталось бы за ним".



Эксперт пояснил, что у Петрова практически не было шансов удержаться впереди Хэмилтона. "Льюис на свежих шинах - это ракета, - констатировал Ермилин. - А у машины Виталия к тому моменту резина была уже изношена. Петров это прекрасно понимал, попробовал прибавить - и перешел границу. Широко вышел из поворота, вылетел в зону безопасности, а потом неудачно наехал на бордюр. После того, как машина подпрыгнула на бордюре, удар был настолько жесткий, что оказалась повреждена подвеска. Если повнимательнее посмотреть на замедленный повтор момента, как автомобиль уже после прыжка ехал по трассе, дорожного просвета там не увидеть. Машина шла практически днищем по асфальту. А то, что соскочил руль, - по-моему, в истории такого не случалось никогда. Я впервые наблюдал подобную ситуацию".