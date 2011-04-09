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Квалификация Гран-При Малайзии – в прямом эфире ТК «Россия 2»

9 апреля 2011, 08:08 [ «Аргументы Недели» ]

Сегодня состоится квалификационный заезд Гран-При Малайзии – 2-го этапа чемпионата «Формулы-1». Он будет транслироваться в прямом эфире телеканалом «Россия 2». Начало – в 11.50 по московскому времени.

Главная гонка пройдет в воскресенье.

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