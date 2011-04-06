Виталий Петров признан лучшим спортсменом марта

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6 апреля 2011, 06:42 [ «Аргументы Недели» ]

Телеканал «Россия-2» провел конкурс на звание лучшего российского спортсмена марта. Победителем состязания стал пилот «Лотус-Рено» Виталий Петров, который стал первым российским гонщиком, сумевшим попасть на подиум «Формулы-1».



В финале конкурса Виталий одержал убедительную победу, опередив именитую сноубордистку Екатерину Тудегешеву, ставшую обладательницей кубка мира по сноуборду. Итог голосования – 73,8 процентов за Петрова и 26,2 процента за Тудегешеву.