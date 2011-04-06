Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Спорт Автоспорт

Виталий Петров признан лучшим спортсменом марта

6 апреля 2011, 06:42 [ «Аргументы Недели» ]

Виталий Петров признан лучшим спортсменом марта

Телеканал «Россия-2» провел конкурс на звание лучшего российского спортсмена марта. Победителем состязания стал пилот «Лотус-Рено» Виталий Петров, который стал первым российским гонщиком, сумевшим попасть на подиум «Формулы-1».

В финале конкурса Виталий одержал убедительную победу, опередив именитую сноубордистку Екатерину Тудегешеву, ставшую обладательницей кубка мира по сноуборду. Итог голосования – 73,8 процентов за Петрова и 26,2 процента за Тудегешеву.

ИГ

//картина дня

Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил о негативных последствиях для системы железнодорожного транспорта страны. По его мнению, приватизация "Укрзализныци" является большой ошибкой.

Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил о негативных последствиях для системы…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Сотрудник Центра радиохирургии НИИ им. Н.В. Склифосовского - нейрохирург Вячеслав Рак, который специализируется на заболеваниях головного мозга, рассказал о диагнозе…

//новости ан