«Ред Булл» хочет приобрести Хэмилтона на смену Уэбберу

Консультант «Ред Булл» Гельмут Марко заявил, что нынешний пилот «Макларена» Льюис Хэмилтон не исключается из числа претендентов на место в австрийской конюшне в 2012 году, когда закончится контракт у Марка Уэббера.



«Прежде всего, нам нужно посмотреть, как в этом сезоне выступит и что по его окончанию решит Марк Уэббер. Очевидно, что скорость и агрессия Хэмилтона всегда будут темой для обсуждений в «Ред Булл». Наша философия заключается в том, чтобы в команде выступали самые быстрые гонщики», – цитирует Марко Sport Bild.



Промоутер «Формулы-1» Берни Экклстоун сообщил, что был бы рад увидеть Феттеля и Хэмилтона, выступающих вместе за «Ред Булл». «Хэмилтон и Феттель являются подарками для «Формулы-1». И будет даже лучше, если они окажутся в одной команде», – сказал Экклстоун.