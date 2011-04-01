Глава «Лотус-Рено»: «Решение оставить Петрова в команде далось нелегко»

Руководитель «Лотус-Рено» Эрик Булье рассказал, что решение оставить Виталия Петрова в команде еще на два года далось ему очень тяжело, однако заявил, что будет рад, если российских гонщик станет лидером конюшни.



«Виталий провел пару неплохих гонок в прошлом году. Но было и много ошибок. Я много времени разговаривал с ним, чтобы понять, в чем дело и почему он допускает все эти ошибки.



Помимо того, что пытались помочь ему понять английскую культуру и культуру «Формулы-1», пытались помочь ему лучше понимать все, что касается болида. Таким образом, хотели, чтобы он понял, как стать быстрее, а также понял, чего от него ожидает команда. Мы получили от Виталия обязательство, что он сделает шаг навстречу нашим ожиданиям, включая переезд в Англию.



Оставить его в конюшне было нелегким решением. Потому что у меня не было бы оправданий, если бы он провалил свой второй сезон. Он отреагировал должным образом и ситуация выглядит так, что мы с ним чего-то добились. Нельзя доверить лидерство в команде молодому парню, который провел только один сезон в «Формуле-1», и который начал выступать в этих гонках не проехав ни единой мили за рулем болида «Ф-1».



Но если он стал лидером, то я рад. И если он будет продолжать выступать так же, как на Гран-при Австралии, если честно, я буду более чем счастлив», – цитирует Булье The Independent.