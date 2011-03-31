Фернандо Алонсо: «Я не расстроен четвертым местом на Гран-При Австралии»

Пилот «Феррари» Фернандо Алонсо рассказал, что его команда надеялась на лучшее выступление на Гран-при Австралии, однако заявил, что не стоит расстраиваться по поводу четвертого места.



«Старт сезона получился не таким, какого мы ожидали, но пока нет поводов для беспокойства. Двенадцать очков довольно близки к среднему количеству очков, набранных в прошлом году чемпионом. Кроме того, два претендента на титул финишировали позади меня. Поэтому, в целом результат на Гран-при Австралии не следует считать катастрофическим.



Определенно, в квалификации мы были очень далеки от Себастьяна Феттеля и далеки от Льюиса Хэмилтона. Но в гонке ситуация улучшилась. Возможно не в сравнении с Себастьяном, но совершено точно по сравнению с другими. Жаль, что получился такой старт. Если бы я не оказался на девятом месте в начале первого круга, то мог бы бороться за второе или третье места», – цитирует Алонсо официальный сайт «Формулы-1».