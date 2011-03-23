Виталий Петров учится австралийскому футболу перед Гран-При в Мельбурне

Пилот команды "Лотус-Рено" Виталий Петров в среду встретился с игроками команды "Хауторн", выступающей в Австралийской футбольной лиге, и научился азам этого малознакомого для России вида спорта, сообщает официальный сайт гонщика.



В австралийский футбол команды, составленные из 18 игроков, играют на овальном поле, длина которого больше, чем в европейском футболе. Спортсмены играют мячом в форме дыни, удерживая его руками и производя передачи и удары ногами по двойным воротам (похожим на те, что в регби). На поле разрешена силовая борьба, что привлекает большой интерес зрителей.



Перед Гран-при «Формулы-1», свободные заезды которого на трассе в Мельбурне стартуют уже в пятницу, Петров и его партнер по команде Ник Хайдфельд узнали от игроков "Хауторна" правила новой для себя игры и провели мини-матч. Гонка Гран-при Австралии состоится 27 марта, начало - 10.00 мск.



