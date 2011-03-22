Пилот «Формулы-1» Фернандо Алонсо: «В сезоне-2011 буду брать реванш»

Пилот «Феррари» Фернандо Алонсо, обидным образом упустивший победу в чемпионате «Формулы-1» в 2010 году (чему поспособствовал и наш Виталий Петров), заявил, что в предстоящем сезоне нацелен на победу в чемпионате.



«Хочу взять реванш в 2011 году. Хочу получить титул чемпиона в конце сезона, также как и в 2012, 2013 и каждом последующем году. У меня нет других целей. Для того чтобы успокоиться после финальной гонки прошлого сезона понадобилось два или три дня. После этого необходимо было провести тесты шин, и тогда я вернулся обратно в реальность.



«Феррари» обязана побеждать. Это неписаное правило как для этой команды, так и для меня», – цитирует Алонсо немецкое издание Welt am Sonntag.