Льюис Хэмилтон: «Хочу стать самым успешным пилотом своего поколения»

Пилот «Макларена» Льюис Хэмилтон рассказал, что не хочет быть одним из тех, кто проводит в «Формуле-1» долгие годы и при этом становится чемпионом лишь один или два раза.



«Я в «Формуле-1» не для того, чтобы гоняться десять лет и выиграть только один или два чемпионских титула. Хочу стать одним из самых успешных пилотов этого поколения. Поэтому, считаю, что нужно продолжать побеждать и доказывать себе и людям, что я лучший. Сейчас не могу заявить, что люди могут сказать, что я действительно лучший в мире гонщик. Я в этом спорте только четыре года, мне еще многое нужно сделать», – сказал Хэмилтон.



Кроме того, британец заявил, что, несмотря на то, что хочет завоевать еще несколько титулов, он не видит причин, почему для этого должен перейти в другую команду. «Посмотрите на историю «Макларена». Это невероятная конюшня. Я не был на других фабриках, но у нас работают одни из лучших людей, которых я только встречал. Это отличное место. Чувствую себя особенным, являясь частью этой команды. Здесь все бойцы, и я тоже боец», – цитирует Хэмилтона Autosport.