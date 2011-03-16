Шумахер: «Мерседес» будет претендовать на победу в чемпионате Формулы-1»

Пилот «Мерседеса» Михаэль Шумахер заявил, что его команда подготовила конкурентоспособный болид к сезону-2011 «Формулы-1», который сможет бороться за высокие места.



«Определенно, мы движемся в правильном направлении. В этому году должны хорошо себя проявить. Но нужно подождать первых гонок, чтобы сказать построили ли мы уже болид, который может побеждать. В любом случае, машина позволит бороться за высокие позиции. Это хорошая новость. Команда проделала великолепную работу.



Лично мне понадобилось больше времени, чем я ожидал, чтобы вновь освоиться в «Формуле-1». Но я всегда понимал, что будет сложно. Речь идет о весьма сложном, весьма конкурентоспособном и постоянно меняющемся спорте»,– цитирует Шумахера Autosport.