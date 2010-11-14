Пилот "Ред Булл" Себастьян Феттель, выигравший чемпионат "Формулы-1" 2010 года, заявил, что до самого конца гонки в Абу-Даби не знал о своей победе, сообщает Autosport.com.



До Гран-при Абу-Даби шансы Феттеля на титул казались минимальными. Для этого ему нужно было побеждать в гонке и надеяться, что лидировавший в общем зачете пилот "Феррари" Фернандо Алонсо не финиширует выше пятого места. Феттель выиграл квалификацию, стартовал первым и практически всю гонку лидировал.



"Я ничего не знал о ходе гонки, - признался Феттель. - Последние десять кругов мой гоночный инженер говорил о том, что главное не сойти с дистанции. Я задавался вопросом, почему он так нервничал. Когда он говорил, что ситуация выглядит хорошо, я не понимал, что это значит. Я сконцентрировался на своем выступлении".