«Формула-1»: Петров лишил Алонсо титула, и тот показал ему кулак (ВИДЕО)

Заключительный этап чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Абу-Даби - стал лучшей гонкой в сезоне для российского пилота "Рено" Виталия Петрова, считает один из самых титулованных гонщиков России Алексей Васильев.

Петров финишировал шестым и отчасти повлиял на борьбу претендентов за чемпионский титул. Фернандо Алонсо практически всю гонку провел позади Петрова и стал только седьмым, а для общей победы гонщику "Феррари" надо было финишировать на четвертой позиции, с учетом победы Себастьяна Феттеля в гонке.

"Виталик выстоял, заставил Алонсо нервничать и совершать ошибки. Испанец, как молодой пилот, пытался догнать Петрова в торможении и постоянно вылетал на выходах из поворотов. Такие ошибки совершают только неопытные гонщики. Думаю, что это лучшая гонка для российского пилота в "Формуле-1", он продемонстрировал железные нервы", - сказал Васильев в интервью РИА Новости.

"Петров, безусловно, помешал Алонсо стать чемпионом. После финиша пилот "Феррари" ругался, размахивал руками в сторону Виталика. Команда "Рено" стала главной помехой для него. Теперь и у Алонсо, и у "Феррари" будет большая нелюбовь к "Рено", а к русским - подавно", - добавил Васильев.