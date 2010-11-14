Гонщик "Ред Булла" Себастьян Феттель выиграл в воскресенье гонку Гран-при Абу-Даби и принес первый в истории "Формулы-1" чемпионский титул своей команде.

Находившийся перед решающей гонкой сезона лишь на третьем месте Феттель обошел в общем зачете и собственного напарника Марка Уэббера, и находившегося на первом месте в чемпионате Фернандо Алонсо. Пилот "Феррари" финишировал в Абу-Даби седьмым, проведя почти всю гонку позади российского пилота "Рено" Виталия Петрова, который отчасти повлиял на борьбу претендентов на титул. Уэббер же завершил гонку восьмым и стал третьим в чемпионате.

"Макларен" занял второе место в Кубке Конструкторов позади "Ред Булл". Петров прибавил к своему лицевому счету 8 очков и закончил дебютный сезон в "Формуле-1" на 13-м месте с 27 очками.