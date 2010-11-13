Квалификация Гран-При Абу-Даби – в прямом эфире ТК «Россия 2»

Сегодня состоится квалификационный заезд Гран-При Абу-Даби – заключительного, 19-го этапа чемпионата «Формулы-1». Он будет транслироваться в прямом эфире телеканалом «Россия 2».

Начало трансляции – в 15.55 по московскому времени. До этого, в 12.55, будет показана третья свободная практика. Первые две состоялись в пятницу. Российский пилот "Рено" Виталий Петров относительно удачно выступил во второй из них, поднявшись с 16-го на 7-е место.



