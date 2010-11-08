Ермилин: «У Петрова немного шансов остаться в Формуле-1» (ВИДЕО)

Российский пилот "Рено" Виталий Петров имеет немного шансов продолжить выступления в "Формуле-1" в следующем сезоне, сказал первый вице-президент Российской федерации автоспорта Игорь Ермилин в интервью РИА Новости.

На предпоследнем в сезоне этапе "Ф-1" - Гран-при Бразилии - Петров занял на 16-е место, хотя стартовал с 10-й позиции. По итогам бразильской гонки он также потерял звание лучшего новичка сезона. Немецкий гонщик "Уильямс" Нико Хюлькенберг, сенсационно завоевавший накануне поул-позишн, финишировал 8-м и набрал 22 очка (у Петрова - 19).

«Формула-1 очень непредсказуема. Существует много факторов, которые могут повлиять на судьбу Виталия. Факторов много, а вот шансов остаться - не очень. Свободных мест практически нет. "Рено" - самая сильная команда из тех, в которой еще есть места. Конечно, ему было бы неплохо остаться в той команде, в которой он набирался опыта. Это лучший вариант с точки зрения техники, но с точки зрения психологии - наоборот. Амбиции команды высоки, поэтому набирать очки надо будет постоянно.

Для того чтобы набраться опыта, Виталию нужна команда попроще, не с такими амбициями. Если команда не будет давить на него, тогда он сможет раскрепоститься, больше думать над техникой и настройками и проявить себя. Но осталось только две или три команды со свободными местами.

В этом сезоне было неправильно ожидать от Петрова серьезной борьбы за очки. "Важнее было выступать более стабильно. Медленнее - но стабильнее. А эти взлеты и падения - намного хуже», - сказал Ермилин.