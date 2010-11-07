Пилот "Ред Булл" Себастьян Феттель выиграл гонку Гран-при Бразилии, а его напарник и конкурент в споре за чемпионский титул в "Формуле-1" Марк Уэббер стал вторым.

Замкнул призовую тройку лидер чемпионата 2010 года Фернандо Алонсо из команды "Феррари". Теперь на его счету 246 очков. Уэббер набрал 238 очков, у Феттеля 231 очко.

За этап до конца чемпионата "Ред Булл" набрал 469 очков и обеспечил себе победу в Кубке Конструкторов, став недосягаемым для "Макларена".

Российский гонщик «Рено» Виталий Петров занял в Бразилии 16-е место. Решающий этап чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Абу-Даби - состоится 12-14 ноября.