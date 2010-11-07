В роли пилота «Рено» Путин разогнал болид до 240 км/час (ВИДЕО)

Владимир Путин попробовал себя в роли гонщика «Формулы-1», сев за руль болида «Рено», сообщает РИА Новости.

Премьер-министр РФ прокатился по специально обустроенной трассе в Ленинградской области. Он был одет в именной гоночный комбинезон желтого цвета. За рулем болида Путин развил скорость в 240 км/час. Перед тем, как сесть за руль, он прошел подробный инструктаж по управлению машиной.

«У меня в «Запорожце» и то было больше места», – прокомментировал Путин впечатления от размера кокпита машины. Болид «Формулы-1» и два автомобиля младших серий команда «Рено» привезла в Санкт-Петербург в рамках выставочных мероприятий.