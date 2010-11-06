Квалификация Гран-при Бразилии: сенсационная победа Хюлькенберга

Пилот "Уильямса" Нико Хюлькенберг сенсационно выиграл квалификацию 18-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Бразилии. Для "Уильямса" это первый поул с 2005 года.

Второе время показал Себастьян Феттель, а третьим в гонке будет стартовать его напарник по "Ред Булл" Марк Уэббер. Россиянин Виталий Петров ("Рено") пробился в третий сегмент, но стал последним среди 10 участников финала.

Гран-при Бразилии состоится в воскресенье, начало гонки в 19.00 мск.