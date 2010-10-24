Сход Петрова на Гран-При Японии и Кореи – следствие давления на него? (ВИДЕО)

Причина ошибок российского пилота "Рено" Виталия Петрова, который не сумел финишировать на двух последних этапах «Формулы-1», кроется в излишнем прессинге, оказываемом на него командой, считает один из самых титулованных российских гонщиков Алексей Васильев.

На Гран-при Японии и Южной Кореи Петров попадал в аварии. В Японии - на самом старте, а в Южной Корее - на 41-м круге, когда вылетел с трассы и разбил болид.

"Вокруг Виталика сейчас очень напряженная, нервная обстановка. Ему приходится доказывать, что он достоин оставаться в команде. И из-за излишнего прессинга он и допускает глупые ошибки", - сказал в интервью РИА Новости Васильев.

Стартовав с 20-й позиции, Петрову удалось прорваться на 7-е место и обогнать своего напарника по команде Роберта Кубицу.

"Петров правильно сделал, решив раньше всех заехать на пит-стоп. Перейдя на более жесткую дождевую резину, в середине гонки ему удалось отыграть много позиций. Несколько обгонов было выполнено за счет его мастерства, остальные - за счет тактики. Когда трасса начала подсыхать, Виталик ехал даже быстрее Кубицы, который был сзади него, - рассказал Васильев. - Но все на трассе было против нашего гонщика. Резина износилась, уже не держала, да и сам Петров ошибся. Он наехал на поребрик, поскользнулся и вместо того, чтобы прямо выкатить машину, излишне нажал газ. В такой же ситуации был Уэббер в начале гонки".