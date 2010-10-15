Проведение Гран-при России обойдется как минимум в 730 млн долларов

Издание «Коммерсант», подсчитывая, во сколько обойдется проведение этапа «Формулы-1» - Гран-при России – в нашей стране в 2014-2020 годах, пришла к сумме как минимум 730 млн долларов.

Ссылаясь на собственные источники, «Коммерсант» утверждает, что речь идет о 59 млн долларов за первый год действия контракта и увеличении цены на 10 процентов за каждый следующий год. Выходит, что за семь лет расходы на оплату промоутерского контракта могут превысить 550 млн долларов.

Отдельно оговорена стоимость прав на трансляции Гран-при России. Сумма возрастет до 11 млн долларов за сезон (77 млн долларов за семь лет). К этому надо добавить затраты на строительство собственно автодрома, который, по словам губернатора Краснодарского края Александра Ткачева, будет построен за счет государственных средств и обойдется примерно в 100 млн долларов. В сумме выходит 730 млн долларов.

При этом сама гонка вряд ли будет приносить организаторам Гран-при России прибыль. Большинство этапов в календаре «Формулы-1» убыточны и дотируются государством.

«Как дал понять вице-премьер РФ Дмитрий Козак, российское государство ничего дотировать не собирается. По словам господина Козака, если управляющая компания не сумеет собрать достаточно средств для покрытия расходов, это сделают ее учредители. На них же возлагается обязанность оплачивать промоутерский контракт», – добавляет «Коммерсант».



