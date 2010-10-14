Экклстоун: «Очень рад, что «Формула-1» пришла в Россию»

Промоутер «Формулы-1» Берни Экклстоун прокомментировал подписание шестилетнего контракта на проведение Гран-при России в Сочи.

«Очень рад, что «Формула-1» пришла в Россию и особенно в такой прекрасный город как Сочи. Меня очень впечатлила идея использования олимпийских объектов и после Олимпийских игр. Я много где побывал и по своему опыту могу сказать, что зачастую эти объекты практически не используются», – цитирует Экклстоуна «РИА Новости».



