Петров признан виновным в аварии на Гран-При Японии и наказан (ВИДЕО)

Стюарды "Формулы-1" признали российского пилота "Рено" Виталия Петрова виновным в столкновении с "Уильямсом" Нико Хюлькенберга в гонке Гран-при Японии и наказали его потерей пяти мест на старте следующего этапа чемпионата "Ф-1", сообщает autosport.com.

Петров стартовал 13-м в гонке. Хюлькенберг квалифицировался девятым, но на старте у него возникли проблемы. Петров попытался прорваться по центру, затем сместился влево и задел "Уильямс". После контакта его болид улетел в ограждение трассы. Хюлькенберг также не смог продолжить гонку.