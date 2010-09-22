Польский гонщик «Формулы-1» Роберт Кубица, который является напарником россиянина Виталия Петрова в "Рено", в следующем сезоне будет выступать за "Феррари", сменив там Фелипе Массу, сообщает швейцарское издание Motorsport Aktuell. Масса, в свою очередь, перейдет в команду "Заубер", использующую моторы "Феррари".

Кубица, имеющий контракт с «Рено» до 2012 года, формально опровергает слухи относительно себя, но с довольно глубокомысленной оговоркой: "Феррари" - команда, не похожая ни на какую другую. Это невероятные эмоции, уникальная история. Я думаю, что каждый гонщик хочет выступать за "Феррари".