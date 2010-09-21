У команды Виталия Петрова появился новый спонсор из России

Команда "Формулы-1" "Рено", за которую выступает российский гонщик Виталий Петров, обзавелась новым спонсором из России. ОАО "Выборгский судостроительный завод" разместит свой логотип на обоих болидах «Рено» в оставшихся пяти гонках сезона 2010 года, сообщает сайт команды.

Виталий Петров, уроженец Выборга, также получит логотип нового спонсора на своем комбинезоне. В настоящий момент на болидах "Рено" размещена символика другого российского спонсора - "Лады".

Сообщение о новом спонсорском соглашении "Рено" появилось на фоне спекуляций о будущем Петрова в команде. Руководство "конюшни" отмечает, что перспективы Петрова находятся в его собственных руках. Если пилот сможет прибавить стабильность к своим отдельным успешным выступлениям, то сохранит место на сезон 2011 года. В то же время в прессе появились сообщения, что напарником поляка Роберта Кубицы по "Рено" через год может стать чемпион мира 2007 года финн Кими Райкконен, нынешний сезон проводящий в ралли.

Рост спонсорского пакета Петрова засчет российских компаний повышает его шансы на продление контракта.