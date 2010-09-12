«Формула-1»: личный зачет после 14-го этапа вновь возглавил Уэббер

Марк Уэббер из "Ред Булл" вернул себе лидерство чемпионата "Формулы-1" после 14-го этапа - Гран-При Италии. Он сместил прежнего лидера общего зачета Льюиса Хэмилтона ("Макларен"), который сошел на 1-м круге из-за поломки подвески.

Положение пилотов в зачете чемпионата мира:

1 Уэббер (Ред Булл) 187

2 Хэмилтон (Макларен) 182

3 Алонсо (Феррари) 166

4 Баттон (Макларен) 165

5 Феттель (Ред Булл) 163

6 Масса (Феррари) 124

7 Росберг (Мерседес) 112

8 Кубица (Рено) 108

9 Шумахер (Мерседес) 46

10 Сутиль (Форс Индия) 45

Россиянин Виталий Петров из «Рено» занимает 13-е место с 19 очками.



Зачет Кубка Конструкторов:

1 Ред Булл 350

2 Макларен 347

3 Феррари 290

4 Мерседес 158

5 Рено 127

6 Форс Индия 58

7 Уильямс 47

8 БМВ-Заубер 27

9 Торо Россо 10

10 Верджин 0