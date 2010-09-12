«Формула-1»: личный зачет после 14-го этапа вновь возглавил Уэббер
12 сентября 2010, 19:26 [ «Аргументы Недели» ]
Марк Уэббер из "Ред Булл" вернул себе лидерство чемпионата "Формулы-1" после 14-го этапа - Гран-При Италии. Он сместил прежнего лидера общего зачета Льюиса Хэмилтона ("Макларен"), который сошел на 1-м круге из-за поломки подвески.
Положение пилотов в зачете чемпионата мира:
1 Уэббер (Ред Булл) 187
2 Хэмилтон (Макларен) 182
3 Алонсо (Феррари) 166
4 Баттон (Макларен) 165
5 Феттель (Ред Булл) 163
6 Масса (Феррари) 124
7 Росберг (Мерседес) 112
8 Кубица (Рено) 108
9 Шумахер (Мерседес) 46
10 Сутиль (Форс Индия) 45
Россиянин Виталий Петров из «Рено» занимает 13-е место с 19 очками.
Зачет Кубка Конструкторов:
1 Ред Булл 350
2 Макларен 347
3 Феррари 290
4 Мерседес 158
5 Рено 127
6 Форс Индия 58
7 Уильямс 47
8 БМВ-Заубер 27
9 Торо Россо 10
10 Верджин 0