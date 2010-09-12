Гран-при Италии: Алонсо – победитель, Петров – 13-й

Пилот "Феррари" Фернандо Алонсо стал победителем 14-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Италии. Команда "Феррари" одержала первую с 2006 года победу на домашней трассе в Монце.

Вторым пришел к финишу Дженсон Баттон ("Макларен"), а третье место занял Фелипе Масса ("Феррари").

В призовую десятку также вошли: 4. Себастьян Феттель ("Ред Булл"), 5. Нико Росберг ("Мерседес"), 6. Марк Уэббер ("Ред Булл"), 7. Нико Хюлькенберг ("Уильямс"), 8. Роберт Кубица ("Рено"), 9. Михаэль Шумахер ("Мерседес"), 10. Рубенс Баррикелло ("Уильямс").

Российский пилот "Рено" Виталий Петров, стартовавший лишь 20-м, занял 13-е место.