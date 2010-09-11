Виталий Петров оштрафован на пять позиций на старте Гран-при Италии
11 сентября 2010, 20:22 [ «Аргументы Недели» ]
Российский гонщик "Рено" Виталий Петров оштрафован на пять позиций за нарушение правил в первом сегменте квалификации Гран-при Италии, сообщает autosport.com.
Стюарды посчитали, что Петров блокировал пилота "Верджина" Тимо Глока. Поскольку в квалификации Виталий занял 15-е место, стартовать в гонке он будет лишь 20-м.
"Мой штраф заметно усложнит гонку, но завтра будет другой день, и, как мы уже видели раньше, может произойти все, что угодно", - заметил на это Петров.