Феттель извинился перед Баттоном за столкновение на Гран-при Бельгии (ВИДЕО)

Пилот «Ред Булл» Себастьян Феттель принес извинения британцу Дженсону Баттону за столкновение на Гран-при Бельгии, взяв на себя ответственность за эпизод.

«Прежде всего, хочу извиниться. Не собирался портить Баттону гонку. Я был близко и шел быстрее него. Кубица шел прямо позади, и я понимал, что он может обойти нас на прямой. К сожалению, никогда не знаешь, насколько ты близок на самом деле.

Постарался перетормозить его на внешней траектории. Но, когда переходил с внутренней части трассы на внешнюю, то потерял контроль над машиной на торможении и, к сожалению, врезался в Баттона», – цитирует Феттеля Autosport.