Гран-при Бельгии: Петров разбил машину в самом начале квалификационного заезда

Российский гонщик команды "Рено" Виталий Петров разбил свою машину в самом начале квалификационного заезда на Гран-при Бельгии - 13-го этапа чемпионата мира "Формулы-1".

Уже на второй минуте первой сессии Петров наехал на мокрый бордюр и потерпел аварию. Он сам выбрался из болида, но не смог продолжить соревнования.

Победителем квалификации стал австралийский гонщик команды "Ред Булл" Марк Уэббер. Гонка Гран-при Бельгии стартует в воскресенье в 16.00 мск.