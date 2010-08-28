Гран-при Бельгии: Петров разбил машину в самом начале квалификационного заезда
28 августа 2010, 19:49 [ «Аргументы Недели» ]
Российский гонщик команды "Рено" Виталий Петров разбил свою машину в самом начале квалификационного заезда на Гран-при Бельгии - 13-го этапа чемпионата мира "Формулы-1".
Уже на второй минуте первой сессии Петров наехал на мокрый бордюр и потерпел аварию. Он сам выбрался из болида, но не смог продолжить соревнования.
Победителем квалификации стал австралийский гонщик команды "Ред Булл" Марк Уэббер. Гонка Гран-при Бельгии стартует в воскресенье в 16.00 мск.