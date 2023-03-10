"СЭ": врачи могут ампутировать часть руки фигуристу Костомарову из-за следов сепсиса

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Источник: Спорт-кспресс

Роман Костомаров, Alexander Keltik/Russian Look

Издание "Спорт-Экспресс", ссылаясь на источник, сообщило, что врачи больницы в Коммунарке опасаются за руку спортсмена Романа Костомарова, поскольку на ней вновь начали появляться следы сепсиса.

Роман Костомаров, согласно последней информации, постепенно приходит в себя. Состояние олимпийского чемпиона к настоящему моменту стабилизировалось, однако ему по-прежнему требуется аппарат для стимуляции легких.

Источник отметил, что на руке спортсмена появились следы развития сепсиса, который пока не слишком ярко выражен. Уточняется, что его придется убирать, но пока нельзя сказать, каким будет объем операции.