Дмитрий Губерниев: У СБР куча денег, но призовые у биатлонистов маленькие

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Источник: Sports.ru

Дмитрий Губерниев заявил, что Союз биатлонистов России выделяет недостаточные призовые на соревнованиях Кубка России.

По его мнению, 70 тыс. рублей «за победу на этапе Кубка России – это издевательство», «спортсмены могли бы собрать комитет и потребовать ни много ни мало».

Спортивный комментатор считает, «что биатлонистам не доплачивают», «у СБР куча денег благодаря спонсорам, но что то призовые придерживаются».

Алексей Нуждов, который после поражения на выборах покинул пост вице-президента СБР, предлагал 250 тыс. рублей за победу на Кубке Содружества, заявил Дмитрий Губерниев и обратился к президенту СБР Виктору Майгурову и его команде с призывом выделить больше денег «спортсменам и тренерам, хватит жадничать».



Комментатор сравнил призовые биатлонистов и лыжников, так «победители чемпионата России-2023 по лыжным гонкам получат по 150 тысяч рублей», призовые за второе место – 120 тыс. рублей, за третье – 90 тыс. рублей.

«Мне можно только за это порадоваться. Когда призовые появились на Кубке России [по лыжам], было понятно, что люди отреагировали на мою критику», – отметил Дмитрий Губерниев.





